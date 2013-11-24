Диалог души и тела

Книга заставляет по-новому посмотреть на занятия спортом. В ней объединены ведические знания и современная фитнес-культура. В повествовании совершенно неожиданно переплетается история любви и уникальная практическая составляющая - комплекс упражнений для пары.

Поэтические строки автора сочетают восточную мудрость телесного раскрепощения и прагматичные европейские взгляды на чувства и интимные отношения между мужчиной и женщиной. Эта книга о том, насколько важно погрузиться в другого человека, как важно жить для него и становиться лучше ради него. После прочтения ноги сами несут вас на беговую дорожку или в зал.

Автор так говорит о своем произведении: «Книга написана в форме диалогов ЕЁ и ЕГО, влюблённых друг в друга и обучающихся законам Вселенной... Приятно было, когда редакторы, прочитав мою книгу, удостоили меня сравнения с Ричардом Бахом».

На встрече вы сможете познакомиться с автором и узнать, как достичь гармонии души и тела. Ждем вас 26 ноября в 19:00 в магазине «Читай-город» по адресу ул. Петербургская, 1, ТЦ «Кольцо»! Возрастные ограничения: 18+

В биографии Мурзина – 23 года активных занятий с отягощениями, из 45-килограммового болезненного астеника получился вице-чемпион Евразии по бодибилдингу. Дмитрий Мурзин - вице-президент Федерации сильнейших атлетов России, вице-чемпион России и Евразии по бодибилдингу, обладатель Международной премии "Фитнес-профессионал-2010". Создатель и артист неповторимого Театра Тела, автор и ведущий телевизионных программ и обучающих семинаров по бодибилдингу и здоровому образу жизни. Тренировочный стаж в бодибилдинге 18 лет. Участвовал в 16-ти турнирах IFBB, 11 раз становился чемпионом, один раз – абсолютным чемпионом. Автор книг «Библия бодибилдера», «Арнольд Шварценеггер. Фирменные упражнения», «Рельефный торс за 3 месяца».

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