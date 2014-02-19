Стань участником «Стартап»-Движения Категория: Региональные новости Среда, 19 февраля 2014, 22:43 Создатели фильма «Стартап» приглашают присоединиться к организации городских кинопремьер

В апреле 2014 в прокат выходит фильм «Стартап», в основе сюжета которого лежат реальные истории успеха отечественных IT-компаний. К организации премьеры в российских городах создатели фильма решили подойти оригинально. Провести премьеру, наравне с прокатчиками, может любой желающий – для этого нужно предложить яркое и достойное событие в поддержку кинопоказа. Заявки на участие принимаются до 10 марта 2014 на сайте citycelebrity.ru .



О ФИЛЬМЕ

«Стартап» – художественный фильм, сюжет которого разворачивается вокруг одной из самых успешных инновационных компаний России. Лента демонстрирует путь от стартапа до успешного многомиллиардного бизнеса, рассказывает, как держать удар и создать проект мирового уровня. Картину продюсирует компания Danais Films под руководством Ирины Смолко. Сценарий написал Дмитрий Соболев, ранее получивший премию «Золотой орел» как сценарист картины «Остров». Оператором картины стал Максим Осадчий («Золотой орел» за работу над фильмом «Сталинград»).



По мнению команды фильма, «Стартап» может стать не только кинособытием, но и большим социальным проектом, который сумеет вдохновить молодых людей на новые проекты и идеи.



Специальные показы фильма с успехом прошли в крупнейших вузах Москвы и Петербурга; теперь к организации премьеры может подключиться любой российский город.



КАК СТАТЬ ОРГАНИЗАТОРОМ КИНОПРЕМЬЕРЫ

Для участия необходимо подать заявку, способную заинтересовать продюсеров фильма и компанию-прокатчика «Парадиз». Это может быть текст или презентация, в которой подробно описано мероприятие в поддержку показа. Чем больше информации представлено для обсуждения (ресурсы, площадка, сведения об организаторе и т.д.), чем понятнее и детальнее предложение, тем больше шансов, что идея будет воплощена в жизнь.



Событие может быть почти любого формата - презентация, выставка, флешмоб, спец-показ… Главное, чтобы оно было звучным, ярким и достойно поддержало всероссийский прокат фильма, который начнётся 3 апреля 2014 года.



Впрочем, отмечают организаторы, если сил на подробную заявку не хватает, они готовы принимать идеи в формате брейнсторма (краткого описания, которое потом можно развить в более подробное), но предпочтение будет отдаваться проработанным заявкам.



Сайт фильма: www.startup-film.ru

Тизер фильма и другие видео: http://www.kinopoisk.ru/film/696464/video/

Сайт проекта «СТАНЬ ОРГАНИЗАТОРОМ КИНОПРЕМЬЕРЫ ФИЛЬМА «СТАРТАП»: http://citycelebrity.ru/p/startup-film Автор: KazanLife | Комментарии [0] Просмотрено раз: 111809 | Распечатать Информация



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